Kuue riigi mängijatest koosnev Narva Trans esitles tänavust meeskonda

Nii Meerits kui Saliste ütlesid Põhjarannikule, et tulid Narva eelkõige sellepärast, et teha oma karjääris järgmine samm. "Põhieesmärk on saada palju mänguaega ja tõestada, et võin mängida Eesti kolmes tippmeeskonnas või kui tekib võimalus, siis välismaale siirduda," sõnas Saliste lisades, et teda võeti Narva meeskonnas väga hästi vastu. "Vene inimesed on hästi sõbralikud ja meeskond võttis mind kohe omaks, mis on minu jaoks väga oluline. Ma ei oleks uskunud, et saan siin kohe sellise positiivse emotsiooni. Olen siin olnud iga päev väga heas tujus."