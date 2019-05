Maakonna aasta ema Raili Tamm kasvatas endale head kaaslased

Maakonna heaks emaks pärjati emadepäeva eel Raili Tamm, kes võttis pidulikule tseremooniale kaasa abikaasa Aivo ja kõige noorema tütre Lilli. "Ma ei saa öelda, et emadepäev on meie peres suur pidupäev. See on tore päev, kus teeme koduseid asju ja on rohkem inimesi, kes aitavad neid toimetusi teha," ütles kuue täiskasvanud lapse ema ja kolme lapse vanaema.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik