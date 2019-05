Sõna "suurim" on siinkohal suhteline, sest installeeritud võimsust on sel 1,4 hektaril paikneval päikesepargil 627 kilovatti ja võrku suunatakse 512 kilovatti. Võrdluseks: et toota sama palju elektrit nagu 300megavatise võimsusega uues Auvere elektrijaamas, peaks selliseid päikeseparke olema ligikaudu pool tuhat.