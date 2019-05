Kiviõli seikluskeskuses toimub mammutkontsert

Kiviõli seikluskeskuses üles astuv akordioniorkester pärineb Viölist, mis on Husumi ning Flensburgi vahel paiknev 2000 elanikuga asula Põhja-Saksamaal.

Kaks sealset akordioniansamblit planeerisid tuuri, mis kestab 25. maist kuni 1. juunini, ja nii otsiti Rootsist ja Eestist orkestreid, koore ja muusikaseltse, keda külastada ja kellega koos musitseerida. Kokku saabub Viölist 66 14-50aastast instrumentalisti.

Viöli orkestris jagavad koolitust täiskasvanud orkestriliikmed ning õppetöö toimub kord nädalas väiksemates gruppides. Lastel ja noorukitel on hiljem võimalus iga nädal orkestriproovides osaleda.

Tähelepanuväärne on, et 30. mai kontserdil kõlavad ka ühislood, mida esitavad lisaks Saksa akordionistidele Põmmutajad ja kandleansambel Kõuekeeled Kiviõlist ning mandoliiniorkester Uhtnast. Ühises ettekandes kõlavad Rootsi pala "Snus", Ukraina "Kolomeyka" ja "Laulude saar".

Põmmutajate näol on tegu noorte muusikutega, kes mängivad plasttorusid muusikainstrumendina kasutades.

2017. aasta lõpus tegi kandleansambel Kõuekeeled ajalugu, kui kollektiiv andis välja oma esimese albumi "Kontsad ja pastlad", kus on kokku 14 lugu alates pärimusmuusikast ja regilauludest kuni popmuusikani.

"Enneolematult ja esimest korda on CD-le talletatud kromaatilistel kanneldel mängitud popmuusika seaded. Samuti kõlab plaadil Bobby McFerrini "Don't Worry Be Happy" ja Michael Jacksoni "Black and White"," ütles toona kandleansambli juht Kaarin Aamer.

Ansambli enda vanus on 14 aastat, aga loomulikult on kooliansambli puhul nii, et ühed lõpetavad ja uued tulevad peale. Aameri sõnul mängiti varem vaid rahvamuusikat, aga nüüd tehakse sekka ka poppi. "Noortele väga meeldib ja nad on valmis harjutama, kui repertuaar neid köidab," ütleb õpetaja Aamer.

Kromaatiline kannel on haruldane pill ja kromaatilise kandle ansambel tegutseb Ida-Virumaal vaid Kiviõli kunstide koolis. Kannel on üles ehitatud pooltoonide kaupa nagu klaver ning seega on tal mitu korda rohkem võimalusi kui rahvakandlel, mida saab mängida vaid ühes helistikus ja kolmes duuris. Eestis valmistab kromaatilist kannelt ainult üks meister ja instrument maksab ligi 3000 eurot.