Maailm Rütmi tantsijate pilguga

Rütm on lõpetamas oma 31. loomeaastat. Tänavuse kevadkontserdiga soovib ansambel tutvustada nii tantsijate kui ka kollektiivi juhendajate Inna Vassiljeva ja Asja Seletskaja vaadet tantsule, ansamblist lahkujate vaadet oma tantsulisele lapsepõlvele ja ees ootavale täiskasvanuelule − tänavu maikuus saavad kollektiivist tuule tiibadesse Jelizaveta Šavkun ja Angelina Kuusk.

Lõppev õppeaasta tõi Rütmile edu rahvusvahelisel konkursil Viinis ning neist said festivali "Koolitants 2019" nominandid. Edukad oldi ka festivalil "Tantsi, tibatillukene!" ja Jõhvi balletifestivali galakontserdil. Ansambli kasvandik Karina Andrejeva tantsis Jõhvi kontserdimaja laval koos Milano balletiteatriga, esitades Serjoža osa lavastuses "Anna Karenina". "Andekas tüdruk pidi küll pingutama, ent piisas umbes viiest individuaalsest tunnist ning ta sai kõik selgeks ja tuli oma tähtsa rolliga suurepäraselt toime," on juhendajad tema üle uhked.