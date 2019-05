Narva jalgpalliklubi juhendajaks tuleb Venemaa tippklubi peatreeneri poeg

Andrei Sjomin on 20 aasta pikkuse treenerikarjääri jooksul töötanud ligemale 15 jalgpalliklubi treenerina. Viimati juhendas ta Venemaa tugevuselt kolmandas liigas mängivat meeskonda Orehhovo-Zujevo Krasnaja Zvezda.

Ta on treenerina tegutsenud ka mitmetes Venemaa kõrgliigaklubides nagu Moskva Lokomotiv, Moskva Torpedo, Krasnodari Kuban ja Mahhatškala Anži. Muuhulgas on ta juhendanud ka Aserabaidžaani klubi FK Gabala, kus on mänginud aastatel 2015-2017 ka Eesti koondise ründaja Sergei Zenjov.