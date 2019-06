KÜSITLUS: Kuidas suhtute valitsuse plaani langetada alkoholiaktsiisi?

Ei tea. Mul on ükskõik, kui palju alkohol maksab. Ma ise ostan alkohoolseid jooke väga harva, aga kui vaja, siis ostan hinnast olenemata. Kui alkohoolikutest rääkida, siis nemad jõid enne ja joovad ka pärast edasi. Näiteks kui ma suitsetan, siis ostan sigarette, kui palju need ka ei maksaks, ning kokku hoian millegi muu pealt.

See on õige otsus. Mida odavam, seda rohkem ostetakse ja seda rohkem tulu riik saab. Lõpptulemusena võidavad sellest kõik.

Kui vaadata Euroopat, siis paljudes riikides on alkohol vaat et kaks korda odavam, kuid ma pole näinud tänavail inimesi, kes liigjoomise tagajärjel sureksid. Seepärast tuleks hindasid vähendada küll. Ka aktiivne piirikaubandus võib lõppeda, siis jääb rahab riigile alles. Plusse on alkoholihindade vähendamisel rohkem.

Isiklikult mind puudutab see teema vähe, kuid arvan, et riik saab sellest kasu küll: Eesti elanikud ei vii oma raha Lätti ja võib-olla tulevad ka soomlased tagasi. Meile tuleb rohkem külalisi − ka neil on hea, kui hind odavam on.