Kiirabiautos sai õde vigastada

Vanad bussid pandi põlema

31. mail põlesid Kiviõlis Keskpuiesteel maha neli bussi, mis olid mõeldud varuosadeks. Kahju on 15 000 eurot. Oletatakse süütamist.

Välisturistilt varastatud ratas saadi kätte

Firmast viidi tööriistu

Politseile teatati 1. juunil, et Sillamäel Tolstoi tänaval on varastatud ettevõtte territooriumilt tööriistu. Kahju on 2385 eurot.