JUHTKIRI: Kui valitsus tõepoolest Ida-Virumaast hoolib...

Üldjuhul ei ole valitsusel tavaks sekkuda ettevõtlusesse. Kuid tuleb tunnistada, et energeetika on selline valdkond, kus turu avamisest hoolimata mõjutavad tegelikult siiski eri riigid tugevasti selle turgu. Nad teevad seda nii oma riigi julgeoleku, varustuskindluse, tarbijate kui ka oma energeetikaettevõtete huvides.

Siiani on Eesti Energia ja sealhulgas ka Ida-Virumaa kaevurite ja energeetikute töö toonud aastate jooksul riigile ligikaudu miljard eurot dividende ja veelgi suuremas ulatuses muid makse. Kui nüüd on tekkinud vajadus teha aastas 15-20 miljoni suurune kulutus selleks, et kaevurite töökohad uute õlitehaste ootuse aastatel ei kaoks, siis tuleb seda teha.

See on õigustatud ja põhjendatud kulutus nii sotsiaalses kui julgeoleku mõttes. Aga suures plaanis on see ka majanduslikult õige valik, sest kui põlevkivikaevandused ja elektrijaamad seisma jäävad, vähenevad riigi tulud mitu korda rohkem kui 15-20 miljonit eurot ja lisaks tuleb teha suuri kulutusi tekkivate sotsiaalprobleemide lahendamiseks.