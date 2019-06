Jõhvi äripargis tärkab veel üks ettevõte

Jõhvis Tartu-poolse väljasõidutee ääres asuv Forklift, kelle parterid on mitmed piirkonna suurettevõtted, hakkas poolteist aastat tagasi otsima endale Jõhvis uusi äriruume ning jõudis otsusele, et mõistlik oleks ehitada endale päris uued ruumid Jõhvi äriparki. Eilseks olid ehitustööd jõudnud nii kaugele, et oli aeg sarikapidu pidada ja ehitajat võõrustada.