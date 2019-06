Mööduja leidis Sillamäel ema juurest kadunud väikese poisi

Hommikul helistas hädaabinumbril 112 Marina, kes jalutas parasjagu Sillamäel tööle, kui märkas ühel sillal väikest poissi seismas. Poiss vaatas piirete vahelt voolavat vett ning oli oht, et laps võib vette kukkuda. Marina jõudis tema juurde just õigel hetkel, et temast kinni haarata ja rasked tagajärjed ära hoida. Naine teavitas juhtunust politseid, kes saatis kohale patrulli.

Ida prefektuuri teatel asusid nad kohe poisi isikut tuvastama. "Mõned minutid hiljem helistas meile kuueaastase poisi ema, kes teel lasteaeda oma lapse silmist kaotas, kui poiss teadmata suunas jooksis. Naine otsis last kõigepealt ise ümbruskonnast, kuid mõistis peagi, et olukord on tõsine ega jäänud abi kutsumisega ootama. Õnneks oli selleks hetkeks patrull juba poisi juures ning saime koheselt aru, et kaks juhtumit on omavahel seotud," kirjeldasid korrakaitsjad juhtunut.