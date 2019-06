JUHTKIRI No nad ju ei seisa Ida-Virumaa huvide eest...

Nüüd, kui on kujunemas kriitiline olukord rohkem kui tuhande kaevuri ja energeetiku töökoha pärast, on riigikogus ainsana siit valitud saadikutest püüdnud vähegi kuuldavat häält teha opositsioonis olev sots Katri Raik, kes infotundides pärib peaministrilt, mida konkreetset on valitsusel kavas teha. Vastused on küll Ratasele omaselt ümmargused, ent vähemasti surve avaldamine ja probleemi tõsidusel tule all hoidmine on samuti tähtis. Kuid ühe saadiku tegutsemisest on ilmselgelt vähe.