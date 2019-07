Sillamäel ründas mees kolme inimest

Kahes õnnetuses sai kaks inimest kergelt viga

Ähvardas endist elukaaslast

30. juunil teatati, et Sillamäe linnas J. Gagarini tänaval ähvardas 31aastane mees oma endist 23aastast elukaaslast vägivallaga. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Läks elukaaslasele kallale

Mäetagusel rünnati meest

Vägivaldne elukaaslane viidi politseisse

Narva tänavail tegutsesid röövlid

30. juunil tungiti Narvas Kangelaste tänava bussipeatuses kallale 27aastasele mehele ning rööviti mobiiltelefon iPhone ja kuldkett. Kahju kokku on 1300 eurot.

Naine langes kelmuse ohvriks

28. juunil pöördus politseisse 69aastane Narva elanik, kes teatas, et tema nimel on võetud laen summas 3100 eurot ning samuti on võetud tema pangakontolt 505 eurot sularaha. Naine pettureid ei tunne.