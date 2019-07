Mäetaguse mõisapäeva peaesineja on eurolaulik Victor Crone

Stig Rästa ja Victor Crone alustasid äsja ühistuuri ning see on osutunud nii populaarseks, et Tartus Antoniuse õuel ei mahtunud kõik soovijad neid kuulama. Selle vältimiseks soovitas Stig Rästa piletid eelmüügist soetada. Mäetaguse mõisa õuel saab duot kuulata täiesti tasuta, nagu ka ülejäänud rikkalikku kultuuriprogrammi nautida.

"Selle aasta mõisapäeva teema on "Ikka armas". Esinejad jutustavad oma loo sellest, mida nad armsaks peavad: pere, kodu, loodus, muusika, reisimine, tants, laul ja kallid inimesed… Igaühel omamoodi. Räägime ka sellest, mida me kõik armastame ja au sees hoiame. Need on meie esivanemate mälestus ja iidsed tarkused," rääkis Alutaguse huvikeskuse kultuuritöö koordinaator Ele-Riin Kullamä Golovin.