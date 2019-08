Festivalil "Go Narva!" näeb Narva linnust selle endisel kujul viimast korda

Narva linnuse rekonstrueerimine puudutab juba lähiajal ka linnuse sisehoovi. Läänehoovi renoveerimine algab kas selle aasta lõpus või järgmise alguses. Narva muuseumi ürituste juhi Mihhail Peretotškini sõnul ei lõpe see protsess tõenäoliselt enne 2020. aasta lõppu. Seega vähemalt tuleval suvel suuri üritusi Narva linnuses korraldama ei hakata, hiljem aga avatakse linnuse hoov külastajatele uuenenud kujul. See tähendab, et 19. augustil on linnaelanikel ja külalistel festivali "Go Narva!" käigus viimane võimalus külastada Narva linnuse hoovi selle klassikalisel, algsel kujul.

"See on tõepoolest nii. "Go Narva!" lõpetab suurte ürituste hooaja linnuses enne selle sulgemist renoveerimistöödeks," selgitas Peretotškin.