Narva-Jõesuu linn tahab eraomaniku käest sauna ära võtta

Narva-Jõesuu linnavõimud on otsustanud kohaliku sauna rentnikust ettevõtjalt ära võtta ja anda selle haldamiseks munitsipaalsele kommunaalettevõttele. Linnaelanikud on sauna kaitseks välja astunud ning ärimees ise arvab samuti, et linn käitub tema suhtes ebaausalt, arvestades, kui palju ta selle populaarse ja perspektiivika asutuse heaks ära on teinud.