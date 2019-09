Eelmisel nädalal avalikustatud riigikontrolli auditis heideti ette, et eesti keele õpet soovib mitu korda rohkem täiskasvanuid, kui riik suudab seda pakkuda. Viimati läks tasuta keelekursustel "loosi" ligi 1100 kohta ja need täitusid mõne tunniga. Riigikontroll viitas, et keeleõppetegevuste osaline korraldamine välistoetustest on põhjustanud rahastamise ebaühtluse ja riigi roll peaks siin suurenema. Kas olete nõus?

Jah, kindlasti, ainult Euroopa rahaga Eestit Eestina ei hoia. Need tegevused, mis on Eesti riigile olulised, peame suutma katta stabiilselt.

Ega Euroopa raha ei ole ju halvem kui Eesti maksumaksja raha, sest ka Eesti maksab Euroopa Liidu liikmelisuse eest. Aga teisest küljest ei saa keeleõppetegevused toimuda ainult projekti korras ja sellest sõltuda. Et kui Euroopast raha tuleb, siis nad on, ja kui ei tule, siis nad katkevad.

Stabiilsus tuleb tagada ja selle tõttu peame olema valmis selleks, et kui Euroopa rahastamine väheneb, tuleb seda kompenseerida Eesti maksumaksja rahaga. Siin hinnaalandust teha ei tohiks.

Taotlengi integratsiooni sihtasutuse eelarve tõusu järgnevateks aastateks, et me saaksime rahuldada suurema hulga keeleõppijate vajadusi. Tasuta õpe tuleks korraldada võimalikult paljudele soovijatele, et nende ind ei raugeks ja nad ei pettuks Eesti riigis. Et tasuta eesti keele kursusi oleks palju ja need oleks kõrgel tasemel, tuleb seda tegevust rahastada ja seda lisaraha ma taotlen.

Riigikontroll tõi ühe kitsaskohana välja ka selle, et täiskasvanute eesti keele õppe korraldamine on killustatud viie ministeeriumi vahel ning puudub selge eestvedaja. Kas see peab nii olema, et valdkond on ära jagatud eri ministeeriumide vahel?

Ühtpidi on loomulikult kõigile näha, et eri osapoolte vahel oleks tarvis paremat koordinatsiooni. Aga et valdkond on jagunenud mitme ministeeriumi vahel, on mõnes mõttes paratamatus. Kuna eesti keel on riigikeel ja Eesti riigis nii läbiv, tegelevad sellega tegelikult kõik.

Inimestega, kes siin elavad ja kes siia tulevad, tegelevad eri ministeeriumid ja seetõttu jagunevad keeleõppe korraldamise ülesanded paljude vahel ka tulevikus. Kui siseministeerium registreerib uussisserändajaid või sotsiaalministeerium töötuid, peavad nad nendele inimestele pakkuma ka keeleõppevõimalusi.

Kui võtame kultuuriministeeriumi, siis meie roll on kultuuriline lõimimine, kaasa arvatud keeleõpe.

Keele õppimine ei ole asi iseenesest, see peab tooma mingeid tulemusi. Kui me räägime siinsetest vähemusrahvustest, kes peaksid Eesti ellu lõimuma, siis neil on vaja keeleoskust, et saada informatsiooni, näiteks meediast − meediapoliitika on kultuuriministeeriumi koordineerida. Või et saada osa teatrist, kinost, kõigist kultuuriteenustest, millega samuti kultuuriministeerium tegeleb.