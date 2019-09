Kontserdimaja meelitab muusikasõpru piletite sooduskampaaniaga

Jõuluaeg läheneb

Sümfoonia, džäss ja Rammstein

Kindlasti tasub kiirustada ka neil, kes on huvitatud avakontserdist: see toimub 2. oktoobril ning seal astuvad üles Peterburi filharmooniaorkester ja Sergei Dogadin viiulil. Eest Kontserdi peaprodutsendi Lauri Aava sõnul on Peterburis mitmeid orkestreid, aga Jõhvis hooaega avav on maailma orkestrite edetabeli esikümnes.

Midagi noortele ja lastele

Eelkõige noortele kõlab 19. novembril ka Soleo "Music in Motion" ja 17. märtsil vokaalansambel Pjatero. "Music in Motion" on kaasahaarav ja meeleolukas kehapillide sõu Prantsusmaalt. Laval on kolm noort artisti, kes on korraga nii heliloojad kui ka multiinstrumentalistid. Kokku saavad keharütmid, võnked, erilised kõlad, klahvpillid ja kitarrid, millele lisatakse meeletust ja huumorit. "See on dramatiseeritud muusikaline etendus, kus kohtuvad muusika ja liikumine, naer ja uskumatud imed," lubavad korraldajad.