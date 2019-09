Jõhvi laululava taasavatakse suvelõpukontserdiga

Jõhvi valla kultuurijuhi Anne Uttendorfi sõnul ehitati laululavale uus katus ja puhastati seinad kõiksugu grafitist. Et vältida uusi sodimisi, on lava nüüd öösel ka valgustatud ja turvatud. Samas ootab laululava uusi pinke, uut elektrisüsteemi, ümbruskonna korrastamist − sõnaga: pole veel päris valmis. Seni tehtud renoveerimistööd lava juures on maksma läinud ligi 40 000 eurot.