Volikogus kaalukeeleks oleva saadiku firma jättis Jõhvi promenaadi ehituse pooleli ja sai vallalt veel ka hüvitust

Kuidas on võimalik, et Jõhvi vallal pole õnnestunud rohkem kui aastaga valmis ehitada kõnniteed kontserdimajani ja muusikaväljakut, kuigi samal ajal on objekti hind valla maksumaksjatele kallinenud 130 000 euro võrra? Võtame toimunu, mis on seotud ka kohaliku poliitikaga, luubi alla ning püüame saada selgust, millal siis lõpuks on võimalik nii kontserdimajja kui ka huvikooli pääseda mööda siledat teed.