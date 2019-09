Tänaseks kavandatud Jõhvi laululava avakontsert jääb ära

Jõhvi valla kultuurijuhi Anne Uttendorfi sõnul oleks täiskasvanud karastunud taidlejad laululava taastatud katuse all võinud esineda, kuid vaevalt, et sellise ilmaga neid keegi vaatama ja kuulama oleks tulnud. "Ei tahaks, et keegi kopsupõletiku saaks," sõnas ta märkides, et esinema pidid ka paljud lapsed.