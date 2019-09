Narva paadikuuride vahel kõlab instrumentaalteos allveelaeva Kursk mälestuseks

Eestis varemgi esinenud, ent Narva esimest korda saabuv Islandi duo GusGus on oma ligi veerandsaja aasta pikkuse karjääri jooksul katsetanud lugematute muusikastiilidega techno´st soulini ja triphopist sündipopini.

Allveelaeva mälestuseks

Sealjuures on alati suudetud säilitada oma eripärast, kõrgläikeliselt sünteetilist atmosfääri. GusGusi nimi pärineb Saksa filmiklassikast, täpsemalt Rainer Werner Fassbinderi filmist "Hirm närib hinge seest", kus peategelasele kuskussi pakutakse. "Station Narval" esinetakse reedel, 20. septembril Vabal Laval.

"ADFi kohta veel selline värske info otse bändilt, et nn Veneetsias teevad nad väga erilise instrumentaalkava, sealhulgas pala "Kursk", mis on pühendatud 2000. aastal lahinguõppustel plahvatanud, uppumatuks ja hävinematuks peetud allveelaevale. Seda lugu on nad seni vaid kaks korda avalikult esitanud. Sellega viidatakse nii meie piirkonna vastuolulisele ajaloole kui ka sõjatööstuse poolt maailmale põhjustatud kahjule," raporteerib SNi pressijuht ja festivali muusikaprogrammi kuraatoreid Ingrid Kohtla.