VIDEO Jõhvi volikogus läks teravaks sõnavahetuseks: "Mis tsirkus see on?"

Opositsiooni liider Niina Neglason märkis, et Jõhvi volikogus on aastakümneid olnud tavaks kaasata komisjonidesse ka inimesi väljastpoolt volikogu, et arutelud oleks laiapõhjalisemad. "Nüüd oled sa end ümbritsenud koalitsiooni liikmetega," pöördus ta Easti poole. "See on sinu komisjon või? Millega sa seda põhjendad? Mis tsirkus see on?"