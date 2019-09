JUHTKIRI: Poliitiline vägivald volikogus

Ossipenko valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu ja Keskerakonna saadikud ning ka vallavalitsuse liikmed püüavad küll näidata opositsiooni saadikuid saatana sigudikkudena, kes neile umbusaldusi avaldades ja arupärimisi esitades takistavad nende Jõhvi õitsengule tüürimise püha üritust. Kuid küllap saavad nad isegi aru, et see on vaid kaitsemask, varjamaks iseenese hirme kaotada ametikoht või mingi muu hüve.

Hirm kaotada võim on põhjus, miks on sel aastal vahetatud välja vallaasutuste juhte ja surutud opositsiooni välja komisjonidest. Kõigilt, kes pole meiega, tuleb kõik, mis saab, ära võtta. Sellise mustri uus vaatus rullus lahti neljapäeval, mil endale haarati kõik kohad väga olulises majandus- ja eelarvekomisjonis.

Tegelikult on see juba Eestis poliitilise kultuuri üldtunnustatud piiridest jäme üleminek.

Keskerakond peaks mäletama, et olles palju aastaid riigis opositsioonis, ei tõrjutud nende liikmeid kunagi riigikogu komisjonidest. Jüri Ratas ise oli aastaid riigikogu asespiiker, Mihhail Stalnuhhin riigieelarve kontrollkomisjoni (millele kohalikus volikogus vastab revisjonikomisjon) esimees. Jüri Ratas, teie mehed Jõhvis eesotsas Max Kauri, Eduard Easti ja Martin Repinskiga (kes on ka erakonna Jõhvi osakonna esimees) teevad praegu kogu erakonna margi täis!

Pealegi on ekslik arvata, et praegusel Jõhvi võimuliidul oleks selja taga väga tugev valijate mandaat. Viimastel kohalikel valimistel said nende nimekirjad kahe peale kokku vaid 2447 häält ehk 45 protsenti. Seda enam tuleks arvestada Jõhvi juhtimisel ka teise poolega. Aga hirm, et järgmine kord ei tule enam sellist toetust, sunnibki kasutama võimule jäämiseks poliitilist vägivalda püüdes iga hinna eest konkurente maadligi suruda.