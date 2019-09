VIDEO Sillamäel toimuval ultrajooksul on liidrid 10 tunniga läbinud 114 kilomeetrit

Eestlase ja lätlase vahel käib kange duell juba stardist alates ja liidrikoht on käinud korda mööda käest kätte.

Kuid 114 kilomeetri vaheajapunktis olid nad sisuliselt koos - vahe oli Luhtoja kasuks vaid neli sekundit. Järgmisel ringil kiirendas aga Luhtoja ja sai paariminutilise edu.

Hetkel kolmandal kohal olev ainus Ida-Virumaa jooksja German Terehhov otsustas kell 21.22, kui oli selja taha jätnud juba 96 kilomeetrit, teha unepausi. Ta ei öelnud korraldajatele, mis kell teda rajale naasmiseks äratada.

Meestest võib veel esikoha konkurentsi sekkuda kella 22 seisuga 94 kilomeetrit läbinud kogenud ultrajooksja Hannes Veide, kes rääkis, et kavatseb kogu distantsi läbida suuremate pausideta.

Esikoha heitluses oleneb palju ka sellest, kuipalju kaotavad distantsi teises pooles tempos hirmtugevalt alustanud Luhtoja ja Actins ning kas Veide suudab oma taktikaga teha järelejäänud 14 tunniga ligemale 20 kilomeetrise kaotuse tasa.

Naistest oli kell 22 esikohal Eesti üks edukamaid naispurjetajaid Marjaliisa Umb, kel oli selleks ajaks läbitud 96 kilomeetrit. Kuid temast jääb vaid ühe ringi ehk kahe killomeetriga maha Eesti rekordiomanik ja mullune Sillamäe ultra võitja Siiri Pilt.

Võistuse peakorraldaja Aet Kiisla sõnul trotsivad jooksjad Sillamäel vihmahooge, mis kohati on olnud päris tugevad. Kiisla, kes on ka ise mitmeid 24 tunni jookse läbi teinud, sõnas, et sügisöö on sel alal enamiku jooksjate jaoks kõige raskem aeg. "Eriti raskeks on minul läinud kella nelja-viie ajal, mil tundub, et päike ei tõuse enam kunagi," sõnas ta.

Võistlus toimub Sillamäe rannapargi terviseraja kahe-kilomeetrisel valgustatud ringil. Et meeste paremad jätavad selle aja jooksul selja taha eeldatavasti üle 200 kilomeetri, siis tuleb neil läbida üle saja ringi.

24 osaleja seas on kuue riigi ultrajooksjad. Kõige tugevam tipptulemus on 47aastasel lätlasel Janis Actinsil, kes on suutnud ööpäevaga läbida üle 243 kilomeetri. Actins sõnas enne jooksu, et ei lähe seekord püüdma konkreetset tulemust, vaid püüab eelkõige nautida seda võistlust.

Talle peaks head konkurentsi pakkuma Eesti rekordiomanik 48 tunni jooksus Hannes Veide, kes läbis mullu kahe ööpäevaga 308,4 kilomeetrit. Veide ütles vahetult enne starti Põhjarannikule, et ei tulnud Sillamäele püüdma teist või kolmandat kohta, vaid ikka "kõige pikemat õlekõrt" ja selle saamiseks tuleb joosta üle 200 kilomeetri.

Sillamäe ultrajooksul osalejad enne 24 tundi kestva katsumuse starti. FOTO: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Tugevat tulemust võib oodata ka Margus Luhtojalt, kes alustas mullu Sillamäel tugeva tempoga, ent loobus jooksmisest 20 tunni järel, olles jätnud selle ajaga selja taha ligemale 168 kilomeetrit.

Ida-Virumaa raudmees kohtlajärvelane German Terehhov jäi mullu elu esimesel 24 tunni jooksul napilt neljandaks ja õige pisut jäi tal puudu 200 kilomeetri piiri alistamisest − aga ka 197,7 kilomeetrit on Ida-Virumaa tippmargina vägev tulemus.

Nüüd sõnas ta, et on selleks võistluseks tõsiselt valmistunud - jooksnud laupäeviti ja pühapäeviti 50 kilomeetriseid otsi, ning tahab seekord 200 kilomeetrit ööpäevaga ära joosta. "See on maagiline piir," sõnas ta.

Rajale läks ka mullu Sillamäel Eesti naiste rekordi 24 tunni jooksus, 184,299 kilomeetrit, püstitanud Siiri Pilt. Ta ütles, et ei ole selleks jooksuks enda jaoks kindlat plaani seadnud ja jookseb enesetunde järgi.

Jooksu finiš on pühapäeval kell 12.