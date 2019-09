Tellijale

Kevadel lootis Repinski, et suvel õnnestub ehitusega algust teha. Eile ütles ta, et ehituseks on kõik valmis, ent selle algusaeg sõltub sellest, kuidas lähevad läbirääkimised potentsiaalse partneriga, kes oleks nõus kogu tulevase toodangu ära ostma. "Kui eellepingud õnnestub kirjalikult sõlmida, siis läheb ehitamiseks," sõnas ta, märkides, et sellise garantiilepinguta oleks oma juustutoodanguga välisturgudele minek nii ta enda kui ka farmi rajamist finantseerivate pankade silmis liiga suur risk.