"Õel opositsioon" ja "õilis koalitsioon"

Jõhvi tõmbab tähelepanu eelkõige armutu võimuvõitlusega, ühtelugu muutuvate koalitsioonidega, umbusalduskatsetega. Vallavanema ametis pole oluliselt üle aasta juba ammu keegi vastu pidanud.

Oma õlisahmakaid on tulle lisanud ka prokuratuuri ja politsei tegutsemine, kelle puhul on avalikkusel juba pikemat aega keeruline aru saada, millistel puhkudel nad näevad Jõhvis korruptsioonitonti ning sukelduvad seda püüdma pealtnäha ka pisiasjade korral, aga samas pealtnäha ilmselge ebaausa mängu puhul ei näita isegi kollast kaarti.

Kujunenud olukorras on opositsioon hakanud üha rohkem käituma nurka surutud elukana, kes vahetpidamata lõriseb ja tulistab välja arupärimisi ning umbusaldusavaldusi, teades ette, et need ei kanna suure tõenäosusega vilja.

Ei ole suurt mõtet hakata minevikust kerima lahti kõiki neid põhjusi, miks Jõhvis on asjad nii lappama läinud. Tõsi on aga see, et viimasel aastal on kurikuulsa ärimehe Nikolai Ossipenko valimisliidu Jõhvi - Meie Kodu ja Keskerakonna võimuliit üha tugevamalt keskendunud oma võimu põlistamisele. Seda kinnitab jätkuv "platsi puhastamine" vallavalitsuses ja munitsipaalasutustes ning oma inimeste paigutamine nendesse ametitesse.

Aga ka katsed lõpetada koostööd kas spordi- või sotsiaalvaldkonnas nende MTÜdega, mida ei vea neile ustavad inimesed. Tegutsetakse põhimõttel, et kui tahetakse näiteks spordilaagrit üle kümne aasta majandanud korvpalliklubilt enne rendilepingu tähtaega ära võtta, küll siis põhjus leitakse. Käib hoiaku loomine, et neil, kes pole meie poolt, tehakse elu ebamugavaks.

Oluline samm võimu tsementeerimisel on ka volikogus kõigi komisjonide, kaasaarvatud revisjonikomisjoni haaramine enda kontrolli alla. Selle protsessi krooniks sai viimane volikogu istung, kus majandus- ja eelarvekomisjoni liikmeteks kutsus komisjoni esimees keskerakondlane Eduard East, kes on ühtlasi ka volikogu esimees, vaid võimuliidu saadikud. Keskerakond võiks mäletada, et oles riigis pikalt opositsioonis, oli Jüri Ratas ikka riigikogu asespiiker ja Mihhail Stalnuhhin riigieelarve kontrolli komisjoni esimees. Jõhvis ei pea Keskerakond sellise üldtunnustatud poliitlise kultuuri järgmist vajalikuks.

Kui tekib vähimgi kartus, et volikogus võib vajalikul hulgal hääli puudu jääda, pole mingi probleem tekitada kõhklevatele saadikutele mõni töökoht vallaasutustes või sõlmida mõni leping, mis kõhkleja rõõmsaks teeb ja võimuvahetuse mõtted peast pühib. Kui küsida spordikoolis töökoha saanud volikogu liikmelt, kes on olnud ka volikogu aseesimees, milline on tema töö sisu uues ametis, siis palub ta "nii keerulisele küsimusele" vastamiseks saata küsimused kirjalikult.