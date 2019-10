Sügise fantaasiad Kohtla-Järve koolinoorte loomemajas

Näitus on välja pandud loomemaja fuajeesse ning uudistajaid − nii lapsi kui ka täiskasvanuid − jagub selle ümber rohkesti. Sügisvärvides kirendavad näituselauad ei jäta kedagi ükskõikseks.

Septembris tuli koolinoorte loomemajja uute teadmiste järele ligi viissada õpilast. Loomemajas käijad teavad, et õppeaasta algab seal alati sügisnäituse-konkursiga, ning hakkavad selleks juba varakult valmistuma.

"Osavõtjaid on alati palju," rõõmustab näituse-konkursi korraldaja Tatjana Levina. "Sel aastal toodi 95 tööd, osalejate nimekirjas on 103 nime. Osalevad nii meie ringides käivad lapsed kui ka linna koolid ja lasteaiad."

Juubelinäitus rõõmustab oma mitmekesisusega ja keeruliste kompositsioonide rohkusega. Loominguliste ideede elluviimisel on ära kasutatud kõik looduses leiduvad materjalid: värvilised lehed ja tammetõrud, kastanid ja oksaraod, aia- ja põllusaadused.

Lapsed ütlevad, et neile meeldib see näitus muu hulgas ka selle pärast, et väljas olevaid eksponaate võib lisaks vaatlemisele ka katsuda: keerutada lõbusat tuuleveskit, piiluda kõrvitsast tehtud tõlla sisse, hoida käes vahtralehtedest vihmavarju...