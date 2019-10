KÜSITLUS Mida te igapäevaelus keskkonna säästmiseks teete?

Hoian kokku vett ja elektrit, sordin jäätmeid. Püüan hoiduda üle tarbimast ja mitte osta liigseid kaupu. Mõtlen vajalikud sõidud ratsionaalselt läbi, et loodust säästa ja õhku vähem saastada.

Kardan hirmsasti mõnd puu- või põõsaoksa murda... Ei loobi prügi laiali. Vastupidi, kui näen, et kuskil miski maas vedeleb, siis korjan selle üles ja viskan prügikasti või -konteinerisse. Hoian vett kokku, mõeldes mitte ainult loodusressursside säästmisele, vaid ka oma raha kokkuhoidmisele − pensionärid peavad pidevalt säästma.

Valin säästlikuma auto ning hoian silma peal, et see ka korras oleks, et kütuse põlemisest ei tekiks keskkonnale kahjulikke heitmeid. Kasvatan ise puu- ja juurvilju ning alati sordin prügi.