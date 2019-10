Vang nõudis kohtus vanglalt finantsturgude analüüsimiseks kalkulaatorit

Tellijale

Viru vanglas istuv mees kaebas vangla kohtusse, kuna see keeldus talle väljastamast kalkulaatorit. Ta teatas oma kaebuses, et kuna ta töötab ühes firmas analüütiku-konsultandi kohal, siis vajab ta kalkulaatorit. See töö seisneb tema sõnul "valuutaturgude võimalike riskide fundamentaalses ja tehnilises analüüsis". Selle analüüsi baasil töötab mees enda sõnul välja kaubandusstrateegia ja annab telefonitsi korraldusi tehingute kohta. Tehnilise analüüsi käigus toimuvad tema kinnitusel keerulised arvutused, mida ei ole ilma kalkulaatorita võimalik kontrollida.