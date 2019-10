NÄDALA KUJU − Katri Raik

Tänavu komisjoni esimeheks saanud Ida-Virumaa saadik Katri Raik igal juhul arvab, et tegutseda saab. Ja kuna komisjonis on mitu liiget, kel omavalitsuse töö kogemus, on nüüd ette võetud kohalikud omavalitsused. See, et omavalitsustes on korruptsioonirisk kõrge, pole mingi uudis. Seetõttu tahabki Raik kõigile omavalitsustele saadetud ringkirjas teada, kuidas on volikogus arvestatud opositsiooni valimistel saadud häältega ning kas arvestatakse ka proportsionaalsust jne.