Mees võis põhjustada eaka naise surma

Politseile laekus teade, et 11. oktoobri õhtul toimetati Narva haiglasse 87aastane naine, kes suri järgmise päeva õhtul. Praeguseks kogutud andmed viitavad sellele, et naise surm võis saabuda löömise tagajärjel. Kahtlustus on esitatud 55aastasele mehele, kes on kinni peetud. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.