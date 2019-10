Kaksikute festival toimub viiendat korda

Festivali korraldaja Tatjana Levina sõnul osales eelmisel festivalil 11 paari kaksikuid, tänavu aga on end kirja pannud üle 15 paari, kes tulevad kohale Kohtla-Järve eri linnaosadest, Kiviõlist ja Illukalt.

Kaksikute ja mitmike vastu tuntakse alati suurt huvi ning sageli ütlevad inimesed, et see on saatuse kingitus, kuna nood toovad vanematele ja ümbritsevatele õnne. Kas see ka tõepoolest nii on, sellele saavad vastata eelseisva sõu osalised ja nende lähedased − kõik on kutsutud.

Kaksikute festivali esimesed osalejad on praeguseks suureks sirgunud, seetõttu tuleb sel pühapäeval kohale juba uus põlvkond. Ent osalema on kutsutud ka need, kes sellel lõbusal kogupereüritusel varemgi osalenud on.

Ürituse avab festivalist osavõtjate traditsiooniline paraad. Kaksikutele ja nende vanematele toimuvad muusikalis-mängulised konkursid, mille käigus selgitatakse välja kõige paremini tantsivad, kõige sportlikumad ja loomingulisemad osalejad. Nagu ikka, astuvad peol üles ka loomemaja huviringide liikmed.

"Mõnikord jääb kahe festivali vahele mitu aastat ning siis on eriti huvitav võrrelda, kuidas on meie kaksikutest poisid ja tüdrukud kasvanud ning kes neist on saanud," rõhutas Tatjana Levina. "Paljud pered, kus kaksikud kasvamas, armastavad seda koolivaheajal toimuvat sügispidu väga: nad loovad siin tutvusi, arutavad päevakohaseid teemasid ja jagavad kogemusi. Paljud saavad siin omavahel ka sõpradeks. Just seepärast jätkamegi festivali traditsiooni ning püüame pühapäeval kaunilt tähistada selle pereürituse ümmargust aastapäeva."