Naispensionär loovutas kelmidele suure summa

20. oktoobril pöördus politseisse 64aastane Narva elanik, kes teatas, et ajavahemikus maist kuni juulini kandis ta oma pangakontolt ühele firmale üle 26 541 eurot investeeringute tegemiseks. Kuna naine ei saanud oma raha tagasi, mõistis ta lõpuks, et tegemist on kelmusega, ja pöördus politseisse.