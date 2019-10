Tantsunsambel Al Sol tutvustab mustlaste algupärast kultuuri

Tellijale

Mustlastantsuansambli Al Sol asutas 2006. aastal Natalija Ilves eesmärgiga säilitada ja arendada mustlaste folklooritantsu professionaalsel tasandil. Ansambel koosneb endistest professionaalsetest tantsijatest, keda ühendab sügav huvi mustlaste kultuuri vastu. Viimastel aastatel on ansambel võitnud mitmel Venemaal toimunud mustlaskultuuri festivalil laureaaditiitli ning kahel korral on nende esinemine hinnatud hõbemedalivääriliseks folklooritantsu maailmakarikavõistlusel. Al Sol on esinenud lisaks Eestile ka Lätis, Soomes, Venemaal ja Prantsusmaal ning nende tegevuse geograafiline ala laieneb pidevalt.