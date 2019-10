Narva linnavolikogu märkis koerte ja kasside pidamise uut eeskirja vastu võttes, et uued reeglid on välja töötanud linnamajandusameti juristid ja spetsialistid, olles enne tutvunud kuue Eesti linna kogemusega. Samas tunnistasid nad, et kasside steriliseerimise ja kastreerimise kohustust mujal ei ole.