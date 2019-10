Marju Kõivupuu: "Hingedeaeg annab pisukese lootuse, et meidki ei unustata"

Tellijale

Teie viimane raamat, kirjastuses Tänapäev ilmunud "Pärandiaabits lastele ja suurtele" on osutunud tohutuks bestselleriks. Millega te ise seda seletate? Milles on meil sel alal lüngad?

Ega meil omakultuuri tutvustavaid populaarteaduslikke või aimeraamatuid ka nooremale lugejale just üleliia pole ja rõõm on tõdeda, et pärimuskultuuri teemad pakuvad eri vanuses lugejatele huvi. Iga autor on rõõmus, kui see, mis ta kirjutab, leiab lugejate poolt sooja vastuvõtu. Ja muidugi olen tänulik kõigile neile, kes selle raamatu kujundamisele kaasa aitasid. Fotod ja illustratsioonid peavad populaarteaduslikku teksti kõigiti toetama. Nendele, kes tahaksid seda raamatut endale soetada, aga pole seda saanud senini teha, annan teada, et lisatrükk tuleb.