Miljonid iseseisva Eesti vastastele

Nikolai Zahharov ütleb, et pole 77aastasena oma vaateid muutnud ja usub, et vasakpoolsed võtavad maailmas võimu.

Jõululaupäeval 78aastaseks saaval omaaegsel Kohtla-Järve kompartei liidril ja interliikumise juhtfiguuril Nikolai Zahharovil on põhjust pöialt hoida, et iseseisval Eesti riigil aina paremini läheks. Sellest oleneb, kui palju kerkib järgmisel kevadel tema igakuine ülemnõukogu saadiku eripension, mis on praegu 3006 eurot ja 75 senti.