Kohtla-Järvelt pärit Ülane ütleb, et naisettevõtja on tänapäeva Eestis nagu mingi näituseeksponaat: kui kuhugi konverentsile on vaja soolise tasakaalu parandamiseks naisi, siis võib ühe käe sõrmedel üles lugeda need, kellele alati helistatakse.