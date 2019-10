Ida-Virumaa üritused, 31.10-7.11

VARIA

* Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve) kell 10.30 Virumaa rahvakolledži loeng hingedeaja traditsioonidest. Lektor on Kaja Toikka, Viru instituudi juhatuse liige ning aasta soome keele õpetaja 2018. Osalustasu on 2 eurot. Kõik huvilised on oodatud.