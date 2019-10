JUHTKIRI Võimulpüsimiseks kasutu lava

Kui sellise keskuse olemasolu on Narvale tähtis, siis oleks loomulik ka linna oma panus selle tegevuskulude katmisel. Senine tõrksus selles viitab aga pigem, et suur osa volikogu liikmetest tajub, et nende valijatele on Vaba Lava justkui Narva potsatanud võõras tulnukas ning neil on täitsa ükskõik, kas see on olemas või mitte.