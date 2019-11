Ida-Virumaal tohib küttida kaks hunti

"Hundil läheb Eestis hästi," ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. "Hundi arvukus on kasvanud umbes 15 protsenti: kui mullu oli meil 20 pesakonda, siis tänavu 23-24. Küttimise struktuur ning maht lähtub eesmärgist tagada Mandri-Eestis 20 pesakonna olemasolu koos populatsiooni võimalikult ühtlase jaotumusega hundile sobilike elupaikade vahel."

Novembrist veebruari lõpuni vältava hundijahi eesmärk on piirata nende arvukust ning seeläbi vähendada hundi põhjustatud kiskjakahjustusi loomapidajatele. Sarnaselt varasema praktikaga suunatakse ka sel aastal hundijahti rohkemate kiskjakahjudega piirkondadesse, püüdes samas vähem häirida suurematel loodusmaastikel asuvaid hundikarju.

Sel aastal on registreeritud 144 hundi põhjustatud kahjustust, enim Harju, Järva, Rapla ja Viljandi maakonnas, kuhu anti ka kõige rohkem küttimislube.

Kui mullu murti 524 lammast, siis tänavu on see number hundijahi alguseks 477. Lisaks on hundid tänavu murdnud 15 veist, kolm kitse ja 12 koera.