Lüganuse noored panid käima oma jutusaate

Idee luua taskuhääling sai alguse juba selle aasta veebruaris, kuid aktiivsete salvestusteni jõuti augustis. Taskuhääling ehk podcast on digitaalsetest audiofailidest koosnev kindla fookusega saatesari, mida huvilistel on võimalus nendele sobival ajal internetis kuulata. Saate tegemine sai toetust noorte ideede elluviimiseks mõeldud fondist "Nopi üles".

Taskuhäälingu peamine eesmärk on tuua kohaliku kogukonna liikmete seast esile need noored ja täiskasvanud, kes on oma aktiivsuse või ettevõtlikkuse poolest kuidagimoodi silma paistnud, ning tutvustada neid saadetes intervjuude kaudu lähemalt. Lisaks on projektis tegutsevatel noortel võimalus end arendada ning eri valdkondades proovile panna.