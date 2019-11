Gümnaasiumis õppimine jääbki pingeliseks*

Paljude kritiseerijate profiil on tuttav: ise kooliga sidet mitte omav kodanik, kes "teab" kõige paremini, millised on meie kooli siseelu ja inimesed. Palun ja soovitan, kallid koolipere liikmed, oleme sirgeselgsed, heatahtlikud, väärikad ning sõbralikud kõikide suhtes.

Öeldakse: "Tapa kurjus headusega!" Teemegi nii, uskuge, see töötab. Kui kellelgi on mure, ettepanek või kasvõi etteheide millegi kohta, mis koolis ei meeldi, siis palun tulge ja rääkige, andke märku ja leiame lahenduse. Paraku juhtub ka nii, et õpilane ütleb koolis, et kõik on hästi, aga koolist välja minnes räägib sõpradele ja tuttavatele, et see ja see on valesti. Kulla õpilane, aga me ei saagi ju teada, kui sul on mure.

Loomulikult on kahju, et mõned noored ei ole soovinud jätkata õpinguid meie koolis, aga tuleb ka mõista, et kõikidele ei sobigi gümnaasiumis õppimine, kõikidele ei sobi pingutamine ja raskuste ületamine ning kindlasti on ka muid põhjusi, miks on lahkutud.

Alati palun tule ja räägi koolis sees. Hoiame kooli mured kooli sisse ja lahendame need meeldivalt ja sujuvalt, nii on turvaline, viisakas ja lugupidav üksteise suhtes. Tänan kogu südamest meie aatelisi õpilasi, kellele kaaskodanike ülekohtused repliigid ei ole tundunud õiglased ning kes on ausalt oma arvamust avaldanud, kutsudes ka kriitilisi kaaskodanikke korrale ja konstruktiivsusele.

Lahkunud õpilastest. Tänase seisuga on lahkunud koolist 33 õpilast. Loomulikult on kahju, et mõned noored ei ole soovinud jätkata õpinguid meie koolis, aga tuleb ka mõista, et kõikidele ei sobigi gümnaasiumis õppimine, kõikidele ei sobi pingutamine ja raskuste ületamine ning kindlasti on ka muid põhjusi, miks on lahkutud. Rõhutan, et kõik tänaseks lahkunud õpilased on seda teinud omal soovil ja vabatahtlikult. Mitte kellelegi ei ole avaldatud kooli poolt survet või − veel enam − sunnitud kedagi lahkuma.

Kooli juhtkonna liikmed on eranditult kõikide lahkujatega vestelnud ning soovitanud veel mõnda aega jätkata meie koolis, et rohkem harjuda ning jõuda endas selgusele. Kõikidele lahkuda otsustanutele on kooli poolt soovitud kõike head oma edasistes õpingutes ja eluteel.

Kui mõnel õpilasel küpseb mõte koolist lahkumisest, siis väga palun, tulge enne vestlema õppenõustajate, õppejuhtide, direktori või õpetajatega. Palun teid, rääkige! Ei sooviks ühegagi teist enam suure üllatusena kohtuda kantselei uksel, mantel seljas, lapsevanem kaasas ja lahkumisavaldus käes. Oma murest ja mõtetest rääkimine aitab kõige paremini.