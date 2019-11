Ida-Virumaa üritused, 14.-21.11

KULTUUR

* Kiviõli viiendal raudteel (Turu 3, Kiviõli) kell 12 rändnäituse "Soomusrong nr 7 Wabadus" avamine. Vabadussõjaaegseid laule esitab Martin Müller. Esineb Kiviõli kunstide kooli ansambel Põmmutajad. Kaitseliidu Lüganuse malevkonna pidulik rivistus. Rong on avatud 17.-22. novembrini kella 10-17. Rongi külastamine on tasuta.

* Jõhvi kontserdimajas kell 12 laste ja noorte muusikafestivali "Big Bang" kontsert "Music in Motion": kaasahaarav ning meeleolukas kehapillide sõu Prantsusmaalt. Pääse 7 eurot.

* Lüganuse rahvamajas kell 19 Lüganuse tantsuklubi. Tantsuklubis tantsitakse elava muusika saatel 19.-20. sajandi seltskonnatantse, mis on lihtsasti õpitavad. Tantsuks mängivad Kiviõli kunstide kooli õpetajad ja õpilased, kuid lavale võivad astuda ka teised muusikud, kellel pill kaasas ja tahtmine rahvamuusikat mängida. Sissepääs on tasuta, avatud on annetuskast Kiviõli kunstide kooli noorte pärimusmuusikute toetuseks. Info 5340 7045 (Maris).