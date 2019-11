Soovitused Jõhvi valla kulutuste kokkuhoidmiseks

Miks ma nii arvan? Meenutame näiteks, et alles tänavu kevadel tahtis volikogu võimuliit pikemalt mõtlemata eraldada endise vallavanema Martin Repinski lahkumishüvitiseks 14 400 eurot − peaaegu kolm korda rohkem kui praegu puuetega lastele vajaka jääb. Kas tõesti on valla rahaline seis muutunud poole aastaga niivõrd drastiliselt, et kevadel kasutamiseks täiesti vaba olnud raha on nüüdseks viimase euroni kadunud?

Kindlasti saavad vallajuhid oma õigustuseks väita, et suurem osa eelarvetuludest on eraldatud algusest peale kindlaks otstarbeks ning et vallas on veel palju valdkondi, mis rahastust vajavad. Kuid elutähtsa puuetega lastele mõeldud teenuse osutamine peaks oma elanike heaolust kas või mingil määral hooliva valla jaoks selgelt prioriteetne olema.

Jõhvi vallavõim lähtub põhimõtetest "Pärast mind tulgu või veeuputus" ja "Peaasi, et oma tagumik on soojas".

Annan siinkohal Max Kaurile ja Jõhvi võimuliidule mitu soovitust, kus valla raha säästa saaks. Teadaolevalt tõusid eelmisel aastal vallajuhtide palgad märgatavalt, hoolimata sellest, et maksumaksjate arv on meil olnud pidevas languses. Soovitan seetõttu kaotada volikogu esimehe palgaline ametikoht ning tuua vallavanema ja abivallavanemate palgad endisele tasemele.

Ainüksi volikogu esimehe täistöökoha kaotamine säästaks aasta peale üle 30 000 euro, vallavanemate ja abivallavanemate palgakärbe tooks summaarselt eelarvesse tagasi üle 40 000 euro.

Tasub ka meelde tuletada, et Jõhvi spordikoolis konkreetselt Andrei Ojamäele loodud töökoha ärakaotamine on järjekordne võimalus raha säästa. Tarbetu töökoha elimineerimine tooks eelarvesse tagasi järjekordsed kümned tuhanded eurod aastas.

Kui võimulolijad sellest mingi hinna eest loobuda ei soovi, siis võiks osta kas või grammi võrra vähem teenuseid kohaliku oligarhi ettevõtetelt. Mis on olulisem: kas üks väike teejupp või puuetega laste elukvaliteedi jaoks hädavajalik teenus?

Aga vaevalt seegi kõne alla tuleb. Vallavõimudel leidub alati raha, kui kulurealt saavad kasu lojaalsed volikogu liikmed, vallajuhid ise või nende järgmise valimiskampaania eeldatavad rahastajad. Kulutused peavad ju teenima pikaajalise võimuloleku tagamise eesmärki, mitte lihtsaid abstraktseid väärtusi, nagu elanike heaolu.

Ma ei taha korjata mingisuguseid poliitilisi punkte sellest jaburusest, mida koalitsioon on korda saatnud. Lihtsalt kahju ja piinlik on, et isegi vähekaitstud lastelt viimsetki ära võetakse… Kõige häbiväärsem selle loo juures on tõik, et Keskerakonna ja ossipenkolaste taunimisväärsed teod on võimalikud ainult tänu vallavolikogu napi enamuse erilisele ettekujutusele valla vajadustest ja igasuguste süümepiinade puudumisele.