Haiglad teevad üha rohkem koostööd

"Niisugused ajad, kus tervishoiuasutused omaette läbi lõid, on igavesti möödas," rääkis ta Põhjarannikule, märkides, et kahe haigla vahelises koostöös on oluline keskenduda sellele, et patsient saaks esmase abi ja diagnostika oma kodule võimalikult lähedal. "Vaid väga spetsiifilist ravi, mille tegemiseks pole mõistlik soetada tehnikat igasse haiglasse, tuleks käia saamas Tartu ülikooli kliinikumis. Aga järgnev ravi võiks toimuda taas oma koduhaiglas või perearsti juures. Raviprotsess peaks olema patsiendile võimalikult mugav."

Kotsar tõi esile, et haigla paranev töökeskkond on uute noorte tohtrite töölesaamisel oluline lisategur. "Ega arste pole Eestis üleliia palju. Aga üks võimalus ongi jagada kõrgelt kvalifitseeritud arste haiglate vahel. Osal neist pole võib-olla Ida-Viru keskhaiglas tööd terveks nädalaks, aga mõnel päeval nädalas võiksid nad olla siinse haigla teenistuses," tõi ta näite.

Kotsari sõnul on kõik uued haiglahooned, mis on Eestis viimastel aegadel ehitatud, väga praktilised. "Tartuski on uutes suurtes korpustes olemas kõik, mis peab olema, ja mitte midagi üleliigset. Kui varem oli ühes palatis kuus või rohkemgi patsienti, siis nüüd on kaks ning igas palatis on oma pesemisvõimalus ja tualettruum. Ka personaliruumides pole midagi üleliigset," rääkis ta.