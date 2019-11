Ida-Virumaa üritused, 21.-28.11

KULTUUR

* Kohtla-Järve gümnaasiumi aatriumikohvikus KOHT37 kell 18 ajalooõhtu "Eesti omariiklus ja Virumaa muutumine (1917-1940)" Tartu ülikooli ajalooprofessori PhD Ago Pajuriga. Ajalooõhtu on tasuta, avatud kohvik.

* Lüganuse rahvamajas kell 19 Lüganuse tantsuklubi. Tantsuklubis tantsitakse elava muusika saatel 19.-20. sajandi seltskonnatantse, mis on lihtsasti õpitavad. Tantsuks mängivad Kiviõli kunstide kooli õpetajad ja õpilased, kuid lavale võivad astuda ka teised muusikud, kellel pill kaasas ja tahtmine rahvamuusikat mängida. Sissepääs on tasuta, avatud on annetuskast Kiviõli kunstide kooli noorte pärimusmuusikute toetuseks. Info 5340 7045 (Maris).