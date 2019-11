Mullu suvel volikogu esimeheks saades põhjendas Eduard East Põhjarannikule talle määratud kõrget palka nii: "Seda tööd on kindlasti raskem mõõta kui tükitööd tegeva töölise puhul. Arvan, et oma tööga näitan, kuidas see minu ettekujutuse kohaselt valla heaks käima peaks. Ja see on kõige parem põhjendus sellele või mõnele muule palgale." Opositsiooni juht, endine volikogu esimees Niina Neglason leiab, et East on põhjendamatult üle tasustatud.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik