NÄDALA KUJU − Eduard East

. Easti õnneks oli opositsioon oma eelnõu külge haakinud ka saadikute hüvitiste kärpimise teema ja see tegi Easti elu lihtsamaks. Kui nii mõnigi koalitsiooni liige pole siiani leppinud, et Jõhvi volikogu esimees saab küsitava töökoormuse eest 2500 eurot palka, siis enda rahakoti kallale minek oli neilegi ilmselt siiski vastukarva.

Kuigi East ei väsi rõhutamast, kui suur asjatundja ta juriidilistes küsimustes on, tuli volikogul sel nädalal lahendada veel üks õiguslik fopaa: endisele abivallavanemale Jelena Bezvoditskajale lahkumise puhul makstud ebaseaduslik 6000 euro suurune hüvitis. Selleks kaasati kogu vallamaja juriidiline kompetents, mis lõpuks leidis, et ebaseadusliku tasu saab seaduslikuks teha, kui tagantjärele pabereid praavitada. Umbes nii, et vargus polegi vargus, kui hiljem see kinkelepinguna vormistada.